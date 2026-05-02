Ho una pistola crea scompiglio a bordo del treno Alla stazione trova le forze dell' ordine per bloccarla
Una donna rumena ha provocato scompiglio a bordo di un treno regionale, fermato alla stazione di Forlì. Durante l'episodio ha dichiarato di avere una pistola, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine presenti a bordo. Il treno ha subito un ritardo di circa trenta minuti a causa dell’intervento delle autorità, che hanno bloccato la donna e avviato le procedure di legge. La donna sarà denunciata per interruzione di pubblico servizio.
Ha causato un ritardo al treno di circa mezzora, e per questo sarà denunciata per interruzione di pubblico servizio, una donna rumena che ha creato scompiglio all'interno di un convoglio regionale, fatto fermare a Forlì. E' quanto capitato ieri sera, venerdì, intorno alle 22. Alla stazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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