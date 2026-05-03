Firenze scritte antisemite contro il console onorario di Israele Carrai

A Firenze, su un muro di un edificio in via dei Banchi, sono state findate scritte che contestano il console onorario di Israele per le regioni di Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Le scritte sono di natura antisemita e sono state trovate nelle ultime ore. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare eventuali autori e approfondire i motivi di queste scritte.

Scritte minatorie su un muro di un edificio in via dei Banchi a Firenze contro Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Con vernice spary nera sono state vergate le frasi “sionisti appesi” e “Carrai muori”. A denunciare il fatto l’europarlamentare dem ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scritte di minaccia e morte nei confronti di Marco Carrai sono da condannare senza esitazione”, afferma Nardella. “Le istituzioni e la società civile – prosegue – non possono sottovalutare questi episodi e lavorare sull’educazione, sul rispetto e sulla scuola. Mi auguro una condanna trasversale e corale. C’è un clima di odio nel mondo che produce ancora più odio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, scritte antisemite contro il console onorario di Israele Carrai Sesto Fiorentino Odio e intimidazione nel Giorno della Memoria: volantino antisemita contro Carrai Notizie correlate Leggi anche: Scritte contro il console onorario di Israele Marco Carrai in centro storico / FOTO Scritte in via dei Banchi con minacce di morte contro il console onorario di Israele Marco CarraiFIRENZE – Scritte contro Marco Carrai, console onorario di Israele in Toscana, su un muro in via dei Banchi a Firenze. Contenuti di approfondimento Scritte violente contro il console israelianoFIRENZE: Atto vandalico e intimidatorio contro Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer. La condanna dalla sindaca Funaro e dal mondo della politica ... toscanamedianews.it Scritte vandaliche in Piazza Buozzi, Israele criminale: la condanna della Sindaca di LatinaLATINA – Il Comune ha ordinato l’immediata rimozione delle scritte apparse domenica mattina alla base di uno dei palazzi che fanno da quinta a Piazza Buozzi, di fronte al Tribunale di Latina dove si l ... radioluna.it