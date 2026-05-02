Nel 2012, a Roma, nasceva il Partito di Fratelli d’Italia, un progetto politico considerato da molti come una sfida difficile da portare avanti. Recentemente, un membro del partito ha commentato che la durata dell’attuale governo rappresenta uno stimolo a impegnarsi ancora di più. La dichiarazione riflette la continuità dell’impegno politico del partito, che guarda con attenzione all’evoluzione del quadro governativo e alle sue prospettive.

"Nel 2012 a Roma prendeva vita il Partito di Fratelli d'Italia, un progetto politico che in molti consideravano una sfida quasi impossibile. Io c'ero, fianco a fianco con Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa e tanti altri Patrioti che, come me, hanno creduto fin da subito in un'idea: Difendere l'Italia e gli italiani, i nostri valori e le nostre tradizioni". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato. "Da quel giorno, con impegno e determinazione, abbiamo scritto una storia fatta di lotte, sacrifici, studi e, in questi anni, di successi concreti al Governo del Paese".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Corato (FdI): "La longevità del Governo Meloni è per noi sprone a lavorare di più"

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