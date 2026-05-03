Milano si prepara a un nuovo collegamento ferroviario che la avvicinerà al mare e alle principali città europee. Grazie a un progetto di potenziamento delle linee, sarà possibile raggiungere Genova in circa 56 minuti. Entro il 2027, sono previste nuove connessioni dirette con diverse città europee, migliorando i collegamenti e la mobilità tra la capitale economica italiana e il resto del continente.

? Cosa scoprirai Come faremo ad arrivare a Genova in soli 56 minuti?. Quali città europee saranno collegate direttamente a Milano entro il 2027?. Perché il nodo tra Monaco e Kufstein rischia di bloccare tutto?. Cosa accadrà al commercio milanese quando i nuovi binari saranno pronti?.? In Breve Terzo Valico Genova-Milano attivo tra fine 2026 e 2027 con nuovi collegamenti.. Tratta Milano-Genova raggiungerà i 56 minuti di percorrenza dopo il 2030.. Galleria del Brennero verso Innsbruck prevista per il 2034 con collegamenti a Monaco.. Nodo Monaco-Kufstein rallenta l'integrazione verso la Germania oltre l'anno 2050.. Tra le strade di Milano e i binari che portano verso il mare o verso il Nord Europa, si sta disegnando una trasformazione radicale della mobilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano verso il mare: nuovi binari per collegare la città all’Europa

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