Oristano punta sulla bici | 1 milione per collegare il centro al mare

Il Comune di Oristano ha stanziato un milione di euro per realizzare un collegamento ciclabile tra il centro e il mare. L’obiettivo è migliorare la mobilità urbana attraverso la costruzione di nuove piste ciclabili lungo le strade principali della città. La somma viene destinata alla progettazione e ai lavori per creare un percorso sicuro e praticabile per i ciclisti. L’intervento fa parte di un piano più ampio di sviluppo sostenibile della mobilità locale.

Il Comune di Oristano ha messo a disposizione un milione di euro per trasformare la mobilità urbana attraverso la creazione di nuove infrastrutture ciclabili. La decisione, frutto di un finanziamento erogato dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici tramite il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, punta a integrare i percorsi per biciclette con i sistemi di trasporto ferroviario e pubblico locale. L’intervento si concentrerà su due nodi strategici della viabilità cittadina. Il primo riguarda la zona tra via Campanelli e viale, dove verrà edificato un nuovo tratto sulla circonvallazione; questo collegamento è fondamentale per unire l’area nord del centro abitato alla rete già esistente e garantire un accesso fluido verso la borgata marina di Torre Grande. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano punta sulla bici: 1 milione per collegare il centro al mare Parcheggi, Rete per Lecco: "Navetta circolare per collegare hub periferici al centro"Fortino e Bianchi: "Dopo l'eliminazione dei parcheggi liberi a favore di strisce gialle e blu, l'ennesima decisione senza ascoltare cittadini. Fedriga al centro del dibattito sanitario, il Pd punta il dito sulla gestione regionaleIl presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si trova al centro del dibattito politico e sanitario dopo una serie di critiche da...