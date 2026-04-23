Giovedì 23 aprile, un guasto al passaggio a livello tra Acquanegra e Pizzighettone ha provocato disagi ai pendolari diretti verso Milano. Il problema ha causato ritardi significativi sui treni in transito sulla linea interessata. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta, con ripercussioni sui servizi di trasporto nella zona. La situazione ha creato disagi per chi si spostava in quella tratta durante la giornata.

? Cosa sapere Guasto al passaggio a livello tra Acquanegra e Pizzighettone causa ritardi giovedì 23 aprile.. I pendolari verso Milano subiscono disservizi e incertezza sulle comunicazioni di Rete Ferroviaria Italiana.. Trenta o quaranta minuti di attesa per i pendolari del Basso Lodigiano giovedì 23 aprile 2026, a causa di un guasto tecnico avvenuto tra Acquanegra e Pizzighettone nelle prime ore della mattina. Il disservizio ha colpito duramente chi deve raggiungere Milano per lavoro o studio, trasformando il consueto viaggio mattutino in un esercizio di pazienza sulle banchine. Tutto è iniziato con comunicazioni incerte che hanno messo in difficoltà chi si trovava già in stazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pendolari nel caos: guasto ai binari e ritardi pesanti verso Milano

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