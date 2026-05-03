Milano serata di paura al Politecnico | giovanissimi rapinano 4 ragazzi per una cintura un telefono e 10 euro
Sabato sera in piazza Leonardo da Vinci, vicino al Politecnico di Milano, si è verificata una rapina. Quattro giovani sono stati avvicinati da alcuni ragazzi più giovani, che hanno minacciato e portato via una cintura, un telefono e dieci euro. L’incidente è avvenuto intorno alle undici, creando scompiglio tra i presenti. La scena si è svolta in una zona molto frequentata dagli studenti e passanti.
Rapina con minacce sabato sera, verso le undici, in piazza Leonardo da Vinci a Milano, zona Politecnico. Cinque i responsabili, quattro le vittime. Tutti giovanissimi. La polizia è intervenuta e ha sventato l'azione.La rapinaÈ successo intorno alle undici meno dieci di sera. Il gruppetto di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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