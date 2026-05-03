Nella notte a Milano, due giovani sono stati trovati senza vita in un fossato lungo la strada comunale 704. I corpi sono stati rinvenuti all’alba e si ipotizza che l’incidente sia stato causato da un’uscita autonoma di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

I corpi di un ragazzo e una ragazza rinvenuti all’alba lungo la strada comunale 704: si ipotizza un’uscita autonoma di strada Tragedia nella campagna nel Sud Milano, dove i corpi senza vita di una ragazza di 24 anni e di un ragazzo di 25 sono stati trovati questa mattina in un fossato che costeggia la strada comunale 704, tra i comuni di Tribiano e Mulazzano. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7.30 nella frazione di Lanzano, quando due persone che stavano passeggiando lungo la strada hanno notato lo scooter e i corpi nel fossato, lanciando immediatamente l’allarme al Numero unico di emergenza. Secondo una prima ricostruzione, i due...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, schianto nella notte: 2 giovani trovati morti in un fossato

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