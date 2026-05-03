MILANO-LAZIO | HIGHLIGHT CLASSICI SERIE A 2024 25

Nella stagione 202425 di Serie A, la partita tra Milan e Lazio si è giocata a San Siro. I rossoneri hanno cercato con tutte le forze di ottenere un risultato positivo, mentre la squadra ospite ha tentato di difendersi e di creare occasioni offensive. Il match ha visto diverse azioni da entrambe le parti, con episodi che hanno coinvolto vari giocatori. L’incontro è stato poi riassunto attraverso un video disponibile su YouTube.

Rivivi il meglio della sfida tra Milan e Lazio a San Siro, mentre i rossoneri erano alla disperata ricerca di un posto in.Guarda questo video su Youtube Il ‘caso Negreira’ italiano continua a far parlare di sé: Rocchi sarebbe sceso negli spogliatoi per parlare con gli arbitri © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez .🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate ATALANTA-FIORENTINA 3-2 | HIGHLIGHT CLASSICI SERIE A 2024/25Rivivi il meglio dell’azione dello scontro alla New Balance Arena mentre l’Atalanta ha accolto la Fiorentina in uno scontro ad alto numero di... LAZIO-VERONA 4-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Lazio e Verona, terminata 4-0 grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni,.