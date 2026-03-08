LAZIO-VERONA 4-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Nella partita di Serie A tra Lazio e Verona, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 4-0. Durante l'incontro, sono stati segnati gol da Guendouzi e Zaccagni, tra gli altri. Sono state riproposte le azioni più significative dell'incontro attraverso un video disponibile su YouTube. L'articolo relativo è stato pubblicato da JustCalcio.

Rivivi le azioni più belle della partita tra Lazio e Verona, terminata 4-0 grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni,. Guarda questo video su Youtube L'articolo LAZIO-VERONA 4-0 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.