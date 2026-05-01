ATALANTA-FIORENTINA 3-2 | HIGHLIGHT CLASSICI SERIE A 2024 25

Allo stadio New Balance Arena si è disputato il match tra Atalanta e Fiorentina, terminato con il punteggio di 3-2 a favore dei padroni di casa. La partita ha visto diverse azioni offensive e cambi di risultato nel corso dei 90 minuti. Sono stati segnati tre gol dall’Atalanta e due dalla Fiorentina, con momenti di gioco intensi e alcune occasioni da rete per entrambe le squadre.

Rivivi il meglio dell’azione dello scontro alla New Balance Arena mentre l’Atalanta ha accolto la Fiorentina in uno scontro ad alto numero di ottani.Guarda questo video su Youtube Shakhtar Donetsk – Crystal Palace 1-3: resoconto, risultato e gol mentre gli Eagles mettono un piede nella finale di Conference League Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: formazioni previste, dove guardare e statistiche per la semifinale di Conference League © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez .🔗 Leggi su Justcalcio.com ATALANTA-FIORENTINA 3-2 | CLASSIC HIGHLIGHTS SERIE A 2024/25 Notizie correlate Nicola premiato come Allenatore Gentleman della Serie B 2024/25: stile e sportività in campo e in panchinaNel panorama calcistico italiano, i codici etici che guidano l’attività di allenatore hanno sempre un valore equivalente a quello sportivo. JUVENTUS-INTER 4-3 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Juventus e Inter, terminata 4-3 grazie ai gol di Kelly, Calhanoglu, Yildiz,. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Highlights Serie A: Cagliari-Atalanta 3-2: gli highlights Video; Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone; Tabellino partita Fiorentina vs Atalanta. Cagliari-Atalanta 3-2: Highlights, video e golVideo e Highlights di Cagliari-Atalanta 3-2. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Il Cagliari batte l'Atalanta e fa uno scatto salvezza: -1 dalla FiorentinaFinisce 3-2 per il Cagliari contro l'Atalanta la partita delle 18 di Serie A. tre punti fondamentali per la squadra di Pisacane che avvicina così la salvezza arrivando a -1 dalla ... firenzeviola.it "NON CE LA FACCIO!" Tra De Rossi e i giornalisti, durante la conferenza pre Atalanta-Genoa, ci si è messa… UN'APE! - facebook.com facebook #DeRossi: " #Atalanta Scendiamo in campo per vincere, non dobbiamo svaccare" x.com