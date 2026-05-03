Milano latitante catturato in hotel | trovato mezzo chilo di droga

Un uomo ricercato da tempo è stato arrestato in un hotel di via Vitruvio, a Milano. Durante la perquisizione della stanza, gli agenti hanno trovato circa mezzo chilo di droga. La cattura è avvenuta grazie all'intervento di un sistema informatico che ha individuato la presenza del latitante nell'albergo. La polizia ha sequestrato anche alcuni oggetti di interesse e portato a termine le procedure di rito.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un sistema informatico a smascherare il latitante?. Cosa hanno trovato gli agenti nella camera dell'hotel di via Vitruvio?. Quale tipo di sostanze stupefacenti era nascosto insieme al ricercato?. Come potrà la polizia ricostruire la rete di spaccio locale?.? In Breve Arresto avvenuto domenica mattina in via Vitruvio tramite alert informatico automatico.. Sequestrati 500 grammi di mefedrone, 6 pastiglie di Mdma e cocaina.. Il 47enne doveva scontare 4 anni e mezzo di reclusione per spaccio.. In camera rinvenuti anche 325 euro in contanti legati al traffico.. Verso le 5 di domenica mattina, la polizia ha arrestato un uomo di 47 anni in una struttura ricettiva di via Vitruvio a Milano, dopo che un sistema informatico ha segnalato la sua presenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, latitante catturato in hotel: trovato mezzo chilo di droga Una donna trasporta inconsapevole 1.5kg di coca | Border Control Roma Fiumicino Notizie correlate Milano, l’alert in hotel tradisce il latitante: in camera aveva mezzo chilo di "meow meow"A tradirlo è stato “l'alert alloggiati”, il sistema automatico che segnala alle forze dell'ordine la presenza, in una struttura ricettiva, delle... Leggi anche: Trovato con mezzo chilo di droga, resta in cella Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Catturato a Madrid un latitante ricercato dal 2022; Latitante di un’organizzazione criminale internazionale arrestato in albergo a Milano Marittima; Gangster di un'organizzazione criminale internazionale arrestato in un albergo della riviera; Latitante tarantino arrestato a Madrid: condanna per estorsione e incendi. Milano, l’alert in hotel tradisce il latitante: in camera aveva mezzo chilo di meow meowSi era registrato in una struttura, ma il sistema della Polizia ha segnalato la sua presenza: in camera nascondeva un carico di droga sintetica ... milanotoday.it Numeri mai visti di partecipanti per la corsa milanese https://www.varesenews.it/2026/05/milano-corre-e-batte-ogni-record-in-62-500-per-la-53esima-stramilano-nel-ricordo-di-alex-zanardi/2564344/ facebook Abodi nega i milioni pubblici per Milano-Cortina: “Nessun finanziamento indiretto”. M5s: “Il conto lo pagheranno i cittadini” x.com