Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato ieri dai carabinieri a Castel del Piano con circa mezzo chilo di droga. Dopo l’arresto, è stato accompagnato in commissariato e oggi si è presentato davanti al giudice per il processo per direttissima. Il procedimento si è concluso con la conferma della misura cautelare in cella.

CASTEL DEL PIANO Fu arrestato dai carabinieri a Castel del Piano. Ieri, il 30enne di origini marocchine, si è presentato di fronte al giudice per il processo per direttissima. L’uomo, era stato trovato in possesso di 535 grammi di hashish nascosti che nascondeva in casa, una quantità che secondo gli investigatori era destinata allo spaccio. Il trentenne, già finito nei guai in passato per spaccio, era stato individuato dai carabinieri che lo avevano atteso davanti alla sua abitazione. La successiva perquisizione portò alla scoperta della droga nascosta in un porta scarpe: oltre mezzo chilo di hashish, pronto per essere immesso sul mercato. La sostanza stupefacente stava per essere divisa in dosi per poi essere venduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato con mezzo chilo di droga, resta in cella

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