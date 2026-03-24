Si registra in hotel ma scatta l' Alert alloggiati latitante arrestato dalla polizia

Protagonista un 54enne laziale. Non appena inseriti i dati in reception, è scattata la segnalazione automatica alle forze dell'ordine Destinatario di un provvedimento di carcerazione, si registra in hotel, ma appena fatto il check-in è scattata la segnalazione automatica e lui è stato arrestato. Protagonista della vicenda è un uomo di 54 anni, che era in vacanza a Pescara, individuato grazie al sistema ‘Alert alloggiati’. L’uomo, che doveva scontare una pena di due mesi di reclusione in base a un provvedimento emesso da un tribunale laziale, ha fornito regolarmente i propri dati alla reception. Non appena inserito il nominativo nel sistema di controllo, è stato immediatamente segnalato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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