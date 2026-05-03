Milano fidanzati si schiantano in scooter | trovati senza vita in un fosso

Da tgcom24.mediaset.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono deceduti in seguito a un incidente con lo scooter nel comune di Tribiano. La coppia stava tornando a casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è cappottata in un fosso. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma i due ragazzi sono stati trovati senza vita. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano, nel milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte ma i due giovani, Sara Ernani di 24 anni e Alexandru Viorel Ichim di 25 anni sono stati trovati, purtroppo senza vita, solo nella mattinata di domenica 3 maggio., A dare l'allarme sono stati due persone che stavano facendo jogging in zona. I due ragazzi indossavano ancora i caschi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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