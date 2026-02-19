Quarrata anziana ritrovata senza vita in un fosso | indagini per chiarire la dinamica dell’incidente

A Quarrata, una donna di 88 anni è stata trovata senza vita in un fosso vicino alla strada principale. La causa sembra essere un incidente, ma le autorità stanno verificando se ci siano altri fattori coinvolti. La donna era scomparsa da casa da alcune ore e il suo corpo è stato rinvenuto in un’area boschiva poco distante. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e capire come si sia verificata questa tragedia. La comunità si interroga sulle circostanze di questo triste episodio.

Quarrata, anziana trovata senza vita in un fosso: indagini per chiarire la dinamica della tragedia. Una donna di 88 anni è stata ritrovata priva di vita in un fosso nei pressi di Quarrata, in provincia di Pistoia. L'allarme era stato dato dai familiari che, preoccupati per la sua scomparsa, avevano immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Al momento, le indagini si concentrano sull'ipotesi di un incidente, ma la vicenda riapre il dibattito sulla sicurezza degli anziani che vivono soli e sulle fragilità del territorio. La scomparsa e il ritrovamento. La giornata di ieri è stata segnata dall'angosciosa ricerca di una donna scomparsa dalla sua abitazione a Quarrata.