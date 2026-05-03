Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di spaccio di cocaina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo distribuiva sostanze stupefacenti anche tra i colleghi di lavoro, nascondendo le attività illecite all’interno del suo ambiente professionale. La polizia ha fermato un giovane in via Emilio Cecchi, risultato coinvolto nell’indagine. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire il ruolo di ciascuno nell’operazione.

? Cosa scoprirai Come faceva lo spacciatore a nascondere l'attività tra i colleghi?. Chi era il giovane fermato in via Emilio Cecchi?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione nell'appartamento?. Come è stata scoperta la rete di distribuzione nel luogo di lavoro?.? In Breve Perquisizione in via Emilio Cecchi: 89 grammi di cocaina e 3,10 grammi di hashish sequestrati.. Coinvolto collega di 26 anni con mezzo grammo di cocaina in via Emilio Cecchi.. Sequestrati bilancino di precisione e 320 euro in contanti durante l'operazione a Lambrate.. L'arresto è avvenuto giovedì scorso dopo 20 minuti di appostamento della Squadra Investigativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, arrestato 53enne: spacciava cocaina anche ai colleghi

Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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