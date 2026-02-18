Spacciava crack e cocaina con la figlia arrestato 40enne | i carabineri trovano anche 65 mila euro

Un uomo di 40 anni, coinvolto in un giro di droga, è stato arrestato dai carabinieri di Paternò perché spacciava crack e cocaina con la figlia minorenne. Durante la perquisizione nella loro casa di via Treviso, i militari hanno trovato anche 65 mila euro in contanti, probabilmente provenienti dall’attività illecita. La figlia è stata denunciata per lo stesso reato.

Perquisendo l'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, i militari dell'Arma hanno rinvenuto diversi "pizzini" con le annotazioni degli incassi giornalieri I carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato un pregiudicato 40enne del paese e denunciato la figlia minorenne dopo un controllo antidroga effettuato nella loro abitazione di via Treviso. Entrambi sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'Arma, dopo aver suonato ai vari campanelli e citofoni invano, sono riusciti comunque ad avere accesso alla palazzina interamente di proprietà dell'uomo.

