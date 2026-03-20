Per la partita tra Milan e Torino, si prevedono alcune novità nelle formazioni: Allegri potrebbe schierare Fullkrug dal primo minuto, mentre il tecnico del Milan valuta la presenza di alcuni giocatori in attacco. La sfida si gioca con diverse incognite legate alle scelte di formazione di entrambe le squadre. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione tra le due tifoserie.

Milan-Torino, il Diavolo deve tornare a vincere per consolidare un posto nelle prime quattro del campionato italiano. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni da 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la rosea Allegri non dovrebbe cambiare il modulo del suo Milan continuando a puntare sul 3-5-2 visto fino a questo momento in stagione. Possibile però qualche cambio con Fullkrug che potrebbe essere schierato dal primo minuto al posto di Leao e in coppia con Pulisic. Rafa sarebbe ancora leggermente in vantaggio, ma il tedesco potrebbe insidiarlo per avere più peso in attacco dal primo minuto. Santiago Gimenez dovrebbe tornare tra i convocati, ma solo per la panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug occasione da titolare. Un ritorno per Allegri

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