L'Atalanta si prepara a affrontare il Bayern Monaco nella fase di Champions League, nonostante la recente sconfitta subita. La squadra bergamasca si presenta con determinazione e vuole dimostrare il proprio valore in questa competizione europea. Il match vedrà opposti i nerazzurri ai tedeschi, in un incontro che promette intensità e sfide di alto livello.

"> Atalanta in Champions League: Il Coraggio di Charles De Ketelaere. Bergamo, Italia – Durante la fase a gironi della UEFA Champions League 202526, il clima è carico di emozione per i sostenitori dell’Atalanta. Il 22 ottobre 2025, Charles De Ketelaere ha attirato l’attenzione nel match dell’Atalanta contro lo SK Slavia Praha al Stadio di Bergamo. Nonostante la pressione, il giovane talento belga ha chiare le sue priorità: godersi ogni momento sul grande palcoscenico europeo. L’atteggiamento dei tifosi: un pilastro per la squadra. In vista della sfida contro il Bayern Monaco, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, De Ketelaere ha espresso il suo orgoglio per il sostegno ricevuto dai tifosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Atalanta pronta a vivere la Champions League con il Bayern, nonostante la pesante sconfitta.

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