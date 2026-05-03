Milan tifosi in rivolta dopo sconfitta con Sassuolo | Imbarazzanti

Domenica 3 maggio, i sostenitori del Milan si sono manifestati con insulti e proteste dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La partita si è conclusa con il risultato negativo per i rossoneri, scatenando reazioni forti tra i tifosi presenti allo stadio e sui social. Alcuni hanno definito la prestazione della squadra “imbarazzante” e hanno chiesto spiegazioni alla società. La contestazione si è protratta anche dopo il fischio finale.

(Adnkronos) – Tifosi rossoneri furiosi dopo Sassuolo-Milan. Oggi, domenica 3 maggio, il Diavolo ha perso in trasferta contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 con i gol di Berardi e Laurienté, facendo sprofondare la squadra di Allegri in piena lotta Champions, ora esposta all'aggancio della Juventus e all'avvicinamento potenziale della Roma. Sul banco degli imputati ci è finito proprio l'allenatore rossonero, giudicato negativamente sia per i risultati dell'ultimo periodo che per il gioco carente: "Zero idee di gioco, zero movimenti, zero determinazione. Ne abbiamo veramente abbastanza", ha scritto un tifoso del Milan su X, puntando il dito anche contro la società, "un mercato che a parte Modric e Rabiot si è rivelato un’ennesima volta imbarazzante".🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Marsiglia fuori Coppa di Francia: sconfitta Tolosa e tifosi in rivolta con fumogeni in campoUna serata di grande intensità al Velodrome ha segnato un nuovo capitolo per Marsiglia, costretto ad affrontare un eliminazione pesante contro Tolosa... Siracusa Calcio: tifosi in rivolta, Ricci sotto accusa dopoIl Siracusa Calcio sta vivendo una delle crisi più profonde della sua storia recente, con la tifoseria in aperta contestazione al presidente... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Shock Lazio: il Milan punta Gila, tifoseria in rivolta!; Sorpresa in Milan-Juve: Allegri lo schiera titolare; Leao tra critiche e speranze al Milan; Milan-Lazio: Scintille Mercato, Biancocelesti in Rivolta!. Milan, tifosi in rivolta dopo sconfitta con Sassuolo: ImbarazzantiTifosi rossoneri furiosi dopo Sassuolo-Milan. Oggi, domenica 3 maggio, il Diavolo ha perso in trasferta contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 con i gol di Berardi e Laurienté, facendo sprofondare l ... adnkronos.com Prestazione assolutamente disastrosa del Milan contro il Sassuolo: i rossoneri, infatti, non hanno effettuato alcun tiro verso la porta dei neroverdi. E i gol, ovviamente, latitano: uno nelle ultime cinque partite. E, senza segnare, fioccano le sconfitte: sono quattro facebook Il #Milan crolla contro il Sassuolo: Berardi show e rosso a Tomori, zona Champions in pericolo x.com