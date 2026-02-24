Siracusa Calcio | tifosi in rivolta Ricci sotto accusa dopo

Il malcontento dei tifosi del Siracusa Calcio nasce dalla decisione di Alessandro Ricci di cambiare l’allenatore, provocando reazioni accese tra gli supporter. Le proteste si sono concentrate davanti allo stadio, con cori e striscioni contro la gestione societaria. La squadra, attualmente in difficoltà in classifica, subisce il peso di tensioni che rischiano di compromettere l’intera stagione. La situazione resta molto tesa e ancora tutto da definire.

Il Siracusa Calcio sta vivendo una delle crisi più profonde della sua storia recente, con la tifoseria in aperta contestazione al presidente Alessandro Ricci. Dopo la sconfitta con il Sorrento, la squadra rischia la prima penalizzazione in classifica, mentre gli ultras esibiscono striscioni con la scritta Ricci vattene. La promessa di portare la squadra in Serie B entro cinque anni, fatta solo pochi mesi fa, sembra ormai un ricordo lontano. La rabbia dei tifosi si concentra sul vertice societario, ritenuto responsabile di una gestione che ha riportato instabilità. La retrocessione in Serie D è vista da alcuni come il minore dei mali rispetto a uno scenario societario incerto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cava: scattano 8 Daspo per i tifosi del Siracusa CalcioNei giorni scorsi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni ha concluso un’attività di prevenzione legata a episodi avvenuti durante la partita tra Cavese e Siracusa, presso lo stadio locale.

Siracusa Calcio, doppia penalizzazione in vista? A rischio stagione e contestazione dei tifosi per i mancati pagamenti.Il Siracusa Calcio potrebbe ricevere una doppia penalizzazione a causa dei mancati pagamenti ai giocatori, un fatto che mette a rischio la stagione.

Crisi Siracusa, è contestazione aperta al presidente Ricci. Il futuro resta un’incognitaC’era un sogno a forti tinte azzurre. La festa in piazza Duomo, il pullmann scoperto, Walter Zenga che cantava insieme ai tifosi del Siracusa. Storia di pochi mesi addietro, maggio 2025. Il presente h ... siracusaoggi.it

Siracusa. Calcio serie C, scoppia la rivolta: malumori dei tifosi e nota tardiva del sindacoSiracusa vive giorni di forte tensione attorno al proprio calcio. Mentre la conduzione della società ha mostrato fin dall’inizio del campionato segnali di lentezza e gestione problematica, la ... libertasicilia.it

