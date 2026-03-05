Marsiglia fuori Coppa di Francia | sconfitta Tolosa e tifosi in rivolta con fumogeni in campo

Al Velodrome, Marsiglia ha subito una pesante eliminazione dalla Coppa di Francia dopo la sconfitta contro Tolosa. La partita ha visto anche tifosi insoddisfatti che hanno lanciato fumogeni in campo, creando tensione nell’ambiente. La serata è stata caratterizzata da momenti di forte concitazione sia dentro che fuori dal campo, con i sostenitori che hanno dato sfogo alla loro frustrazione.

Una serata di grande intensità al Velodrome ha segnato un nuovo capitolo per Marsiglia, costretto ad affrontare un eliminazione pesante contro Tolosa e a fronteggiare una cornice di tensione che ha provocato una reazione tumultuosa tra i sostenitori. L'esito della partita ha rilanciato la discussione sull'andamento della stagione e sulle urgenze di una squadra impegnata a ritrovare stabilità in campo e nello spogliatoio. La formazione di casa si è portata avanti due volte grazie alle reti di Greenwood e Paixao, ma Tolosa ha risposto con altrettante segnature by Gboho e Cresswell, portando la sfida ai calci di rigore per definire il passaggio del turno.