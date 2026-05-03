Il Sassuolo ha ottenuto una vittoria significativa al Mapei Stadium contro il Milan, che ora si trova in una posizione difficile nel suo percorso stagionale. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare le prossime partite della squadra rossonera, mentre i neroverdi hanno conquistato tre punti importanti in casa propria. La sconfitta rappresenta un momento delicato per il Milan, che cerca di risalire la china nelle prossime gare.

Il Sassuolo si prende una vittoria pesantissima al Mapei Stadium e complica seriamente il cammino del Milan verso i suoi obiettivi stagionali. La squadra di Grosso si impone 2-0 in una gara in cui l’equilibrio dura poco e si spezza già nel primo tempo. L’episodio chiave arriva intorno alla metà della frazione iniziale, quando il Milan resta in dieci uomini per l’espulsione di Tomori, punito per un doppio cartellino giallo. Da quel momento la partita cambia volto: i rossoneri perdono ordine, intensità e soprattutto capacità di reagire, mentre il Sassuolo prende progressivamente campo e fiducia. Il v antaggio dei padroni di casa nasce da una giocata di Berardi, che conferma ancora una volta il suo peso offensivo nelle gare decisive.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: sconfitta pesante

Milan Udinese Sconfitta Pesante per i Rossoneri

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