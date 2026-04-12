Milan | pesante sconfitta contro l’Udinese

Il Milan ha subito una sconfitta per 3-0 in casa contro l’Udinese, un risultato che ha colpito la squadra in un momento complicato della stagione 20252026. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha segnato tre gol senza risposte da parte dei padroni di casa. La sconfitta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide del campionato.

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 casalinga contro l’ Udinese, il Milan vive uno dei momenti più delicati della stagione 20252026. La squadra di Massimiliano Allegri, reduce da un periodo altalenante con tre ko per 1-0 nelle ultime sei giornate (tra cui quello contro il Napoli), ha visto sfumare definitivamente ogni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: pesante sconfitta contro l’Udinese Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesanteÈ terminato da pochi minuti il secondo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio... Leggi anche: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo, sconfitta pesante contro la Pro Recco “CRISI MILAN SCONFITTA PESANTE CONTRO L’UDINESE (0-3)”