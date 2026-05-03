Il mercato del Milan si sta muovendo in vista della prossima Champions League, con una cifra stimata di circa 100 milioni di euro. Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha parlato delle esigenze della squadra, indicando le posizioni da rinforzare e le preferenze per i nuovi acquisti. Tra i nomi circolati, ci sono attaccanti e centrocampisti che potrebbero essere acquistati nei prossimi giorni. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa.

Cento milioni. È la cifra che sposta sul mercato la qualificazione (o no) alla prossima Champions League. Il riferimento a questa montagna di soldi può essere un modo per mettere pressione sulla società, con la quale sta programmando il futuro. Di certo Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi l’ingresso nelle prime quattro perché questo è il traguardo che la dirigenza gli aveva chiesto lo scorso maggio, quando ha firmato il contratto. Quasi dodici mesi dopo, centrare l’obiettivo vuol dire programmare un futuro importante a livello di acquisti e, neppure tanto velatamente, ribadire che il Diavolo 2026-27 potrà essere ambizioso solo se ci saranno rinforzi di spessore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Milan, la Champions cambia il mercato per 100 milioni": da Gila a un grande 9, Allegri li spenderebbe così

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