Negli ultimi giorni si discute molto delle possibili operazioni di mercato del Milan, in particolare riguardo all'acquisto di Koné e Javi Guerra, con una spesa stimata intorno ai 30 milioni di euro. Tuttavia, alcuni analisti suggeriscono che potrebbe essere più conveniente investire su un giovane calciatore già presente in rosa, come Comotto, che potrebbe offrire alternative valide senza richiedere investimenti così elevati. La questione rimane al centro delle attenzioni degli appassionati di calcio.

Il Milan potrebbe cambiare molto a centrocampo in estate: si parla di possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek, con la dirigenza rossonera che avrebbe due giocatori nel mirino (oltre a Goretzka): Koné del Sassuolo e Javi Guerra del Valencia. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Ismaël Koné potrebbe giocare come mezzala di qualità e di spinta: parlano i numeri in Serie A. Il giocatore del Sassuolo ha siglato 6 reti, niente male per un centrocampista (stessi gol in campionato di Adrien Rabiot, per fare un esempio). Anche Javi Guerra potrebbe giocare come mezzala o come centrocampista davanti alla difesa. Numeri molto più deludenti per lo spagnolo: 1 gol e 5 assist in campionato con il Valencia in questa stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, perché spendere 30 milioni per Koné o Javi Guerra? Coraggio e punta su Comotto

Notizie correlate

Goretzka ha detto sì, pressing per Javi Guerra, piace Koné: Milan, è rivoluzione a centrocampoIl Milan si rifà il look non solo in attacco, ma anche a centrocampo dove, se possibile, i punti interrogativi sono ancora di più rispetto al reparto...

“Koné piace molto ad Allegri”, parla così Moretto. Poi la rivelazione su Javi Guerra e JashariGiornata con tantissime notizie di mercato sul Milan, specialmente per quanto riguarda i possibili movimenti a centrocampo.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Caso arbitri, Simonelli difende la VAR Room di Lissone e detta la linea: Check? Si stabilisca un tempo limite.

Kone e Guerra in secondo piano, le scelte del Milan: non solo Goretzka, tutta la veritàLe dichiarazioni del noto giornalista non lasciano dubbi. Ecco quali sono le scelte del Milan per il centrocamposta In queste ore le luci dei riflettori sono puntate sul centrocampo. Il Milan si muove ... milanlive.it

Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi GuerraMancano ancora quattro partite alla fine del campionato, ma il Milan ha gia iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. sportmediaset.mediaset.it