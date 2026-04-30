Il club sta pianificando alcune mosse sul mercato per rinforzare il centrocampo. Il mediano spagnolo, in passato nel mirino, è attualmente in trattativa con un club spagnolo, mentre per il canadese si sono aperte possibilità con il Sassuolo. Nel frattempo, il centrocampista tedesco ha accettato l’offerta del club, contribuendo a una fase di rinnovamento in quella zona del campo.

Il Milan si rifà il look non solo in attacco, ma anche a centrocampo dove, se possibile, i punti interrogativi sono ancora di più rispetto al reparto avanzato. Perché Fofana e Loftus-Cheek hanno le valigie pronte, mentre Modric deve decidere se restare un’altra stagione (come sperano compagni, società e tifosi), continuare altrove la sua carriera o appendere le scarpe al chiodo. Metà dell’attuale mediana rischia concretamente di cambiare aria (resterebbero solo Rabiot, Jashari e Ricci) e il lavoro da fare in via Aldo Rossi sarebbe dunque importante. Anche perché torneranno dai prestiti Bondo, Bennacer e Musah: ai primi due sarà trovata...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goretzka ha detto sì, pressing per Javi Guerra, piace Koné: Milan, è rivoluzione a centrocampo

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Argomenti più discussi: La Gazzetta in apertura: Non solo Goretzka. Ora il Milan ripensa a Guerra; Non solo Goretzka | il Milan punta di nuovo Javi Guerra La situazione col Valencia; Mercato Milan, ritorno di fiamma per Javi Guerra: Allegri sogna l’accoppiata con Goretzka; Non solo Goretzka: il Milan ripensa a Guerra del Valencia, che però ha una clausola molto alta.

Non solo Goretzka. Milan in pressing per Javi Guerra Lo spa­gnolo del Valen­cia piace dalla scorsa estate: ha un clau­sola alta. Seguito pure Koné del Sas­suolo @Gazzetta_it x.com

Titolo: La velocità della luce – Autore: Javier Cercas Javier Cercas non scrive mai solo un romanzo. Anche in *La velocità della luce* mescola le carte tra realtà e finzione, mettendosi in scena come un giovane professore spagnolo nel piattissimo Midwest ame - facebook.com facebook