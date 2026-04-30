Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che il tecnico del Milan apprezza molto il calciatore Koné. Durante un intervento su YouTube, ha anche parlato delle possibili trattative del club meneghino per Jashari e Javi Guerra. La discussione si è concentrata sulle mosse di mercato legate a questi giocatori senza entrare in dettagli sulle trattative in corso.

Giornata con tantissime notizie di mercato sul Milan, specialmente per quanto riguarda i possibili movimenti a centrocampo. Ci potrebbe essere un ricambio nelle mezzali del 3-5-2 di Allegri, con Fofana e Loftus-Cheek possibili partenti. "Koné piace molto ad Allegri". Come sottolinea il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube', Allegri vorrebbe calciatori fisici, alti e che abbiano caratteristiche funzionali al suo 3-5-2 e al suo gioco. Il centrocampista del Sassuolo rientrerebbe nella descrizione. "È un nome in lista per il Milan e per l'Inter, ma non è la primissima scelta per i rossoneri, anche se continuano a monitorarlo"....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Koné piace molto ad Allegri”, parla così Moretto. Poi la rivelazione su Javi Guerra e Jashari

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