Nel mercato del Milan torna a circolare il nome di Zirkzee, ma l’allenatore preferirebbe valutare attentamente la situazione prima di puntarci nuovamente. La società dovrà fare attenzione a non ripetere gli sbagli commessi in passato, quando alcune operazioni non hanno portato i risultati sperati. La possibilità di un ritorno del giocatore non è esclusa, anche se richiede una riflessione accurata.

Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan. I rossoneri avranno bisogno di una prima punta di ruolo la prossima stagione. Al momento Massimiliano Allegri non ha un attaccante su cui può puntare davvero: Nkunku, Pulisic e Leão giocano fuori ruolo, Füllkrug e Santiago Giménez stanno deludendo tantissimo quando chiamati in causa. Auspicabile una possibile rivoluzione estiva. Voci di questa mattina parlano di un Manchester United interessato a Leão per rinforzare il proprio attacco e potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 che i Red Devils avevano strappato al Milan un paio di estati fa prelevandolo dal Bologna.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rispunta Zirkzee: per Allegri andrebbe bene in un solo caso. Occhio agli errori del passato

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