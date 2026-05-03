Dopo la partita contro il Sassuolo, l'allenatore del Milan ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset. Ha affermato che da martedì sarà necessario adottare un atteggiamento e un approccio differenti. La sua dichiarazione si riferisce alla fase successiva alla recente prestazione della squadra, senza fornire ulteriori dettagli sui cambiamenti previsti. L’allenatore ha parlato anche della gara appena conclusa, commentando alcuni aspetti della prestazione dei suoi giocatori.

Nel pomeriggio di quest'oggi, presso il 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, Sassuolo-Milan si sono affrontate nella gara valida per la 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo il match, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione, ma non solo. Il tecnico livornese ha voluto commentar anche l'approccio dei suoi ragazzi, per poi passare ad affrontare il tema legato alla Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole in merito rilasciate ai microfoni di Sportmediaset. «L’approccio? Dopo quattro minuti abbiamo preso un gol in ripartenza, poi siamo rimasti in dieci.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parla Allegri: “Da martedì bisogna avere un approccio e un atteggiamento diverso”

Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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