Dopo la partita tra Milan e Udinese, l'allenatore dei rossoneri ha dichiarato che è importante mantenere la fiducia e ha commentato l’incidente di percorso della squadra. Ha parlato pochi minuti dopo il fischio finale, sottolineando l’importanza di affrontare con pazienza le difficoltà incontrate durante il campionato. La sua voce si è unita a quella dei giocatori, che hanno analizzato le dinamiche della gara appena conclusa.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'MilanTV' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. Con che fiducia si guarda avanti: "Bisogna averla siamo ancora nelle prime quattro. Bisogna fare fatica. Partita che ci serve per riordinare le idee in campo. Abbiamo avuto situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato e abbiamo forzato troppo subendo ripartenze. Si riparte dal gruppo? Assolutamente, è un incedente di percorso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Udinese: “Bisogna avere fiducia. Incedente di percorso”

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