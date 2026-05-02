Caos Rocchi parla Caressa | Non bisogna avere un atteggiamento da tifoso L’ambiente arbitrale è un casino

Durante una trasmissione televisiva, il commentatore ha commentato il recente scandalo che coinvolge gli arbitri della Serie A, sottolineando come l’ambiente arbitrale sia molto complicato. Ha invitato a mantenere un atteggiamento distaccato, evitando di comportarsi come tifosi, e ha fatto riferimento al caos che si è creato attorno alle decisioni prese nelle ultime partite. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attenzione sul tema.

Inter News 24 Caos Rocchi, Fabio Caressa parla così dello scandalo che vede protagonisti gli arbitri della Serie A: ecco tutte le parole del telecronista. Il dibattito sul futuro del calcio italiano si accende con nuove proposte e dure critiche. Durante l’ultima puntata di Deejay Football Club, Fabio Caressa ha lanciato un’idea per aumentare l’appeal della Serie A, suggerendo l’introduzione dei playout per definire le retrocessioni. Secondo il giornalista, questa formula renderebbe il torneo più avvincente fino all’ultimo respiro. «Io capisco che per i playoff sia necessaria l’autorizzazione della UEFA, però i playout si possono fare» ha spiegato Caressa, aggiungendo che «i playoff sono forse un passo in avanti un po’ forte, però qualcosa va fatto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caos Rocchi, parla Caressa: «Non bisogna avere un atteggiamento da tifoso. L’ambiente arbitrale è un casino» Notizie correlate Caso Rocchi, parla l’avvocato del designatore arbitrale: «Si ritiene vittima di un’ingiustizia. Calciopoli? Questa è un’altra cosa»di Francesco AlipertaCaso Rocchi, l’avvocato Antonio D’Avirro interviene a Pressing per chiarire la posizione dell’ex designatore e contestare la... Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caressa sul caos Rocchi in diretta tv: C'è un'incapacità gestionale; Caressa ricorda lo sfogo dov'è Rocchi?, la risposta di Allegri in tv: Dovevo fermare la partita; Antoniozzi (FDI): Indagine Rocchi? Non voglio sbilanciarmi sull’inchiesta ma…; Chinè aveva archiviato l'esposto Rocca contro l'AIA, ora la Procura Generale dello Sport vuole chiarezza: richiesta urgente al procuratore FIGC. Caos arbitri, l’inchiesta si allarga: Rocchi parlava con molti clubL'inchiesta sulla corruzione nel calcio svela un sistema di designazioni arbitrarie orchestrato dall'ex designatore Gianluca Rocchi. siamolaroma.it Caos arbitri, svelato il codice Rocchi. De Meo: Lo sapevano tuttiL'ex arbitro De Meo rivela all'AGI l'esistenza di segnali per condizionare il Var. Sotto accusa Rocchi e il sistema di valutazione ... siamolaroma.it Caos arbitri, #Rocchi si difende: “Io trasparente su tutto”. https://buff.ly/7kMVGIk Tutti i dettagli su https://barzacom.it - facebook.com facebook Rocchi e caos arbitri: il designatore ad-interim, la FIGC e il commissariamento dell’AIA x.com