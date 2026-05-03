Milan | nel vivo del mercato

Il Milan si sta concentrando in modo deciso sulle operazioni di mercato e sul progetto sportivo, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri. La strategia prevede investimenti mirati e di qualità, evitando acquisti casuali o operazioni di riempimento. La squadra sta lavorando per migliorare la rosa e rafforzare le proprie possibilità in vista delle competizioni stagionali. La campagna di rafforzamento è al centro dell’attenzione del club in questa fase.

Il Milan entra nel vivo del suo progetto sportivo e di mercato con una linea sempre più chiara dettata da Massimiliano Allegri: niente scelte casuali, niente operazioni “di riempimento”, ma investimenti mirati e di qualità per alzare realmente il livello della squadra. Il tecnico rossonero, nei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: nel vivo del mercato BOMBA MILAN!!! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato Notizie correlate Leggi anche: Da Empoli a Orlando, la sosta Nazionali entra nel vivo: cinque giocatori del Milan in campo oggi Padova torna “Borgo del talco”: mercato, laboratori e musica dal vivo in via BezzeccaDopo la pausa invernale, torna a Padova “Borgo del Talco”, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento che restituisce nuova vitalità a via... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le notizie Rossonere di oggi,weekend di preparazione, l'attesa di Milan - Juventus entra nel vivo.; Il Milan prepara la rivoluzione a centrocampo: dal rinnovo di Modric a Goretzka e Fofana, chi può arrivare e chi può partire in estate; Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partita; Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera. Polveriera Milan, piovono fischi e Allegri è furioso: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro!La rabbia del tecnico rossonero dopo il ko col Sassuolo: Capisco la delusione dei tifosi. Ancora una volta Berardi decisivo: Merito di Grosso ... tuttosport.com Il Milan e Goretzka avanzano: triennale a 5 milioni più bonusÈ la seconda settimana consecutiva che succede. Allegri concede ai suoi una giornata libera dagli allenamenti, ma lui non si riposa; anzi: si presenta a Casa Milan per discutere, attorno ad un tavolo, ... corrieredellosport.it Il Milan cade al Mapei! Finisce 2-0 per il Sassuolo, grazie ai gol di Berardi e Laurienté: la Champions è a serio rischio per i rossoneri - facebook.com facebook I numeri dei centravanti del Milan sono un attentato alla salute dei tifosi x.com