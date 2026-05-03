Oggi a Milano si parla di un pesante risultato contro il Sassuolo, che ha portato a una sconfitta per la prima squadra, e del brillante successo dell'Under 23 sotto la guida di Oddo. In aggiunta, ci sono aggiornamenti sulle operazioni di mercato in corso. Questi eventi hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo un quadro completo delle ultime novità sportive della città.

Nella giornata di oggi il Milan di Massimiliano Allegri ha perso 2-0 contro il Sassuolo e rischia di perdere tutto il vantaggio guadagnato negli ultimi mesi per la corsa Champions. A sorridere è il Milan Futuro di Massimo Oddo che vince 10-1 contro la Vogherese e si aggiudica il playoff di Serie D. Non solo, anche alcune notizie di mercato nelle ultime ore col futuro di Leao e le ultime sul difensore. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, domenica 3 maggio 2026 Il Milan crolla sotto i colpi di Berardi e Laurienté (qui le nostre pagelle) e mette a serio rischio la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato

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