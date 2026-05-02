Milan le notizie top di oggi | Arriva Fagioli? Fissato il prezzo per Igor Thiago Le ultime verso il Sassuolo

Oggi a Milano si registrano diverse novità nel mondo del calcio, con voci di mercato che riguardano un possibile arrivo di Fagioli e dettagli sul prezzo stabilito per Igor Thiago. Nel frattempo si fanno strada le ultime notizie in vista della sfida contro il Sassuolo, con aggiornamenti sulle trattative e sugli aspetti organizzativi della partita. Le notizie si susseguono in attesa dell’evento sportivo di domani.

Mentre il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo, la dirigenza continua a programmare la prossima stagione. Tante novità di calciomercato, da Fagioli a Grimaldo, passando per Igor Thiago, ma anche aggiornamenti importanti in vista del match in programma domani al 'Mapei Stadium'. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026 Il Milan è partito da Rho Fiera in direzione Reggio Emilia (qui il video), dove trascorrerà la notte prima della sfida contro il Sassuolo, valida per la 35ª giornata di Serie A 20252026. Alla vigilia, però, arriva un’assenza dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Arriva Fagioli? Fissato il prezzo per Igor Thiago. Le ultime verso il Sassuolo Notizie correlate Milan, le notizie top di oggi: Bartesaghi verso l’addio? Tare cuore rossonero. Le ultime verso il Sassuolo.Massimiliano Allegri continua a preparare la sfida al Sassuolo, mentre il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani si... Milan, le notizie top di oggi: Bartesaghi verso l’addio? Tare a cuore aperto. Le ultime in vista del SassuoloMassimiliano Allegri continua a preparare la sfida al Sassuolo, mentre il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani si... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Milan, Allegri spinge per Fagioli; Il Milan vuole un top player viola: é un pupillo di Allegri; Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: entra Fagioli, esce Jashari? Ecco il colpo a sorpresa dalla B; Calciomercato Milan le Top News di rassegna | caccia a difensore e attaccante Spunta Fagioli. Il Milan vuole Nicolò Fagioli, ma la Fiorentina non intende lasciarlo partireLa strategia del Milan sul calciomercato: come Massimiliano Allegri sta pianificando il futuro del centrocampo rossonero. Il Milan è in piena attività per pianificare la prossima stagione, con partico ... notiziemilan.it Arriva la smentita: Allegri non vuole al Milan il suo ex pupilloLe voci che vedevano Nicolò Fagioli come possibile acquisto per il Milan si sono recentemente sgonfiate. Nonostante le speculazioni degli ultimi giorni, che ... calcionews24.com Arriva Fagioli Fissato il prezzo per Igor Thiago. Le ultime verso il Sassuolo. Leggi le migliori notizie di oggi sul Milan nel primo commento - facebook.com facebook #Milan, le notizie top di oggi: Arriva #Fagioli Fissato il prezzo per Igort Thiago. Le ultime verso il Sassuolo #ACMilan #SempreMilan x.com