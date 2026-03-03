De Paola | A Cremona è stato il solito Milan e il solito Allegri La svolta è arrivata col tridente

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato la partita del Milan di Massimiliano Allegri a 'TMW Radio'. De Paola ha detto che a Cremona la squadra ha mostrato il solito stile e che la svolta è arrivata con l'introduzione del tridente. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito durante l'intervista.

Durante il consueto appuntamento settimanale con 'L'Editoriale' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria arrivata nel finale contro la Cremonese di Davide Nicola. In particolare, il giornalista si è soffermato sul ricordare come i rossoneri avrebbero potuto lottare più a lungo per lo Scudetto con un impianto tattico diverso fin dall'inizio della stagione. Ecco, di seguito, le parole di Paolo De Paola. LEGGI ANCHE: Pellegatti sicuro: "Casemiro vuole giocare con Modric. Non mi interessano le smentite">>> Se non fosse arrivata la vittoria a Cremona il Milan avrebbe dovuto guardarsi dietro? "Sì, alla fine è stato il solito Milan e il solito Allegri.