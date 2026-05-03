Milan ecco perché Fagioli potrebbe fare al caso tuo E quelle parole di Allegri …

Il centrocampo del Milan potrebbe arricchirsi con il giovane talento della Fiorentina, Fagioli, considerato una possibile opzione per la squadra. I suoi numeri stagionali sono stati analizzati e portano a riflettere sulle potenzialità di questa operazione. Nel frattempo, il tecnico, durante le dichiarazioni, ha espresso alcune considerazioni sul giocatore e sul suo ruolo futuro. La trattativa resta aperta e al momento non ci sono conferme ufficiali.

Uno dei nomi interessanti in vista della prossima stagione è senza dubbio quello di Fagioli, calciatore che Allegri apprezza da tempo. Queste le sue parole sul centrocampista: "Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". Era il 2018 e Allegri era l'allenatore della Juventus. Sono passati tanti anni, Fagioli ora gioca alla Fiorentina ed è diventato uno dei registi più interessanti di tutta la Serie A. 27 partite giocate da titolare in campionato in questa stagione con la maglia Viola, con 78 minuti di media in campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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