Bernardo Silva non rinnova col City Milan ecco perché potrebbe fare al caso tuo!

Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City e sarà quindi libero di lasciare il club senza costi di trasferimento. La decisione è stata comunicata dal giocatore, che al momento non ha firmato un nuovo accordo. Il suo futuro potrebbe includere una possibile destinazione come il Milan, che sta valutando le opportunità di mercato.

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a vivere da protagonista il finale di stagione, ma intanto, in società si inizia a pensare al prossimo anno. Come ammesso più volte dall'allenatore del Diavolo, in vista della prossima annata sarà necessario un calciomercato che porti esperienza e non solo giovani promettenti. Il probabile ritorno in Champions League impone ai dirigenti rossoneri l'innesto di qualche giocatore che sappia guidare i più giovani nelle tre competizioni in cui il Diavolo ambisce a primeggiare. Un nome che è stato più volte accostato al club di Via Aldo Rossi è Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 del Manchester City. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bernardo Silva non rinnova col City. Milan, ecco perché potrebbe fare al caso tuo! Articoli correlati Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. UltimissimeBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Bernardo Silva alla Juve? La suggestione di mercato può trasformarsi in realtà solo se sostenibile. È in scadenza col Manchester CityPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e notizie su Bernardo Silva Temi più discussi: Juve, deciso il futuro di Bernardo Silva; Juve, il mercato lo decide la Champions: Tonali e Bernardo Silva appesi al quarto posto. Gli scenari; Mercato a zero per la Juve: Goretzka e Bernardo Silva in lista; Bernardo Silva, addio al Manchester City a giugno: nessuna trattativa per il rinnovo. Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime sul futuro del trequartista portogheseBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime sul futuro del trequartista portoghese Il mercato della Juventus si accende con una importante notizia ch ... juventusnews24.com Bernardo Silva non lascia il Man City, anzi raddoppia: accordo per il rinnovo di contrattoSulle sue tracce c'erano Paris Saint-Germain e Barcellona, ma alla fine Bernardo Silva resterà al Manchester City. Per Pep Guardiola è un tassello fondamentale, tant'è che nella partita di venerdì ... tuttomercatoweb.com Come riportato da Matteo Moretto, Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City La Juventus ha già avviato i contatti col suo entourage per ingaggiarlo a parametro zero Sarebbe il colpo giusto - facebook.com facebook Come riportato da Matteo Moretto, Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City La Juventus ha già avviato i contatti col suo entourage per ingaggiarlo a parametro zero Sarebbe il colpo giusto x.com