Durante il Gran Galà Adicosp, un giovane calciatore del Milan è stato premiato come miglior Under 17. Il riconoscimento è stato assegnato durante l'evento dedicato ai giovani talenti e rappresenta un elemento di attenzione sulla crescita delle future promesse del calcio. La società rossonera sta valutando attentamente il percorso del ragazzo, che si è distinto per le sue prestazioni in questa stagione.

Christian Comotto continua a bruciare le tappe e a raccogliere riconoscimenti. Il centrocampista classe 2008, di proprietà del Milan e in prestito allo Spezia, è stato premiato come “Miglior giocatore Under 17” al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio). Un attestato che certifica la crescita di uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero. In stagione, Comotto ha già collezionato 27 presenze in Serie B con lo Spezia, oltre a 2 apparizioni in Coppa Italia. Numeri significativi per un giocatore così giovane, capace di imporsi con personalità in un campionato competitivo e fisicamente impegnativo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Comotto vince il premio di “Miglior Under 17”: i dettagli

Notizie correlate

"The North Film Festival", il regista Luigi Di Domenico vince il premio per la Miglior RegiaL’edizione di quest’anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti...

Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo – Tutti i premiÈ Fulminacci, cantautore romano classe 1997, a conquistare il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Sarà un'Italia baby? Torneranno i milanisti: da Camarda a Zeroli, 4 rossoneri verso l'azzurro; Milan, i quattro talenti rossoneri pronti per la Nazionale del futuro; Calciomercato Bologna, Romano e Comotto piacciono: la situazione dei due giovani; Il 2008 Comotto è finito sotto le lenti di Bologna, Parma e Lecce.

Gran galà del calcio Adicosp, Comotto vince il premio Miglior giocatore Under 17Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan che in questa stagione sta giocando in prestito allo Spezia, ha vinto il premio Miglior giocatore Under 17 in occasione del Gran Galà del Calc ... msn.com

Complimenti a Rosario Di Lauro per la candidatura a Miglior Under della Serie D per la stagione sportiva 2025/2026! Un riconoscimento importante all’impegno, al talento e alla crescita dimostrati durante questa stagione. Siamo orgogliosi di vedere un nostro facebook