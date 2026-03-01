Sanremo 2026 Fulminacci vince il premio della critica Fedez e Masini miglior testo – Tutti i premi

Al Festival di Sanremo 2026, Fulminacci, giovane cantautore romano nato nel 1997, ha ricevuto il Premio della Critica per la sua canzone

È Fulminacci, cantautore romano classe 1997, a conquistare il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Il pezzo, scritto insieme a Pietro Paroletti, esplora con delicatezza la malinconia, raccontando la fine di una storia d’amore attraverso parole attente e una melodia raffinata. Stupida sfortuna anticipa l’uscita del quarto album di Fulminacci, dal titolo «Calcinacci», previsto per il 13 marzo, e segna una nuova tappa significativa nella carriera dell’artista. Questa sera, prima dell’inizio della gara, Fulminacci ha condiviso sui social un video d’infanzia in cui, con tanto di parrucca in testa, canta Don’t Stop Me Now dei Queen come una vera star. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, gli altri premi: il "Mia Martini" a Fulminacci, miglior testo a Fedez e MasiniNella serata finale del Festival di Sanremo 2026 oltre ai primi cinque classificati e al vincitore di Sanremo sono stati annunciati anche i vincitori...

Fulminacci vince il Premio della critica a Sanremo 2026Romano, 28 anni, vero nome Filippo Uttinacci, appassionato di cinema di Nanni Moretti, all'Ariston c'era già stato nell'anno del Covid.

Approfondimenti e contenuti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Fulminacci: Sono anti scaramantico passo sotto le scale; Fulminacci vince il Premio della critica a Sanremo 2026; Sanremo 2026, la Stupida Sfortuna di Fulminacci porta bene: al cantautore romano il premio della critica Mia Martini; Fulminacci vince il Premio della Critica Mia Martini di Sanremo 2026.

Fulminacci vince il Premio della critica a Sanremo 2026Ironico, misurato, cresciuto senza fretta: Fulminacci conquista il Premio della critica a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna e conferma un percorso costruito senza scorciatoie ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Fulminacci vince il Premio della CriticaE' Fulminacci il vincitore del premio della Critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2026, assegnato dalla Sala Stampa Ariston Roof ... quotidianodelsud.it

E il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci "Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia e alla mia città: Napoli" Che ne pensate Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio10 facebook