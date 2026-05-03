Milan Champions e investimenti | Allegri e i due segnali alla dirigenza Parole chiarissime
Prima della partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ha tenuto una conferenza stampa in cui ha espresso alcune considerazioni rivolte alla società. In particolare, ha fatto riferimenti diretti a questioni legate alla squadra e agli investimenti, lasciando intendere alcune richieste o aspettative. Sono stati evidenziati due segnali specifici inviati alla dirigenza, senza ulteriori dettagli sui contenuti.
Il Milan continua a lavorare per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Oggi in campo contro il Sassuolo per conquistare 3 punti per avvicinare ancora di più l'obiettivo stagionale (mancano 6 punti per la matematica). Come ogni settimana, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Dopo il summit a 'Casa Milan' durato tre ore, era inevitabile che si parlasse tantissimo di mercato e del futuro della squadra rossonera. Il passaggio davvero cruciale è sull'importanza economica di arrivare in Champions League, con l'allenatore rossonero che ha lanciato due segnali alla dirigenza del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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