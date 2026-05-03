Prima della partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ha tenuto una conferenza stampa in cui ha espresso alcune considerazioni rivolte alla società. In particolare, ha fatto riferimenti diretti a questioni legate alla squadra e agli investimenti, lasciando intendere alcune richieste o aspettative. Sono stati evidenziati due segnali specifici inviati alla dirigenza, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Il Milan continua a lavorare per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Oggi in campo contro il Sassuolo per conquistare 3 punti per avvicinare ancora di più l'obiettivo stagionale (mancano 6 punti per la matematica). Come ogni settimana, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Dopo il summit a 'Casa Milan' durato tre ore, era inevitabile che si parlasse tantissimo di mercato e del futuro della squadra rossonera. Il passaggio davvero cruciale è sull'importanza economica di arrivare in Champions League, con l'allenatore rossonero che ha lanciato due segnali alla dirigenza del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Champions e investimenti: Allegri e i due segnali alla dirigenza. Parole chiarissime

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