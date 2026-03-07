Dubbi e rumors ma le parole di Allegri sono chiarissime Segnali importanti sul calciomercato e futuro

Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha affrontato la questione del calciomercato e del futuro della squadra, fornendo indicazioni precise sulle strategie e sui possibili movimenti. Nessuna ambiguità nelle sue parole, che hanno chiarito la posizione del club in vista delle prossime settimane. Allegri ha anche commentato le dinamiche interne e le aspettative per la stagione in corso.

"Ora parlare di mercato, di altri giocatori, non ha senso". Massimiliano Allegri ha parlato così delle notizie di calciomercato che riguardano il Milan e il calciatore del Corinthians André. "Tutti, tutti, dobbiamo essere concentrati su quest'anno e l'obiettivo. Poi la società lavora per il futuro, è giusto, ma ora non dobbiamo spendere energie su altro", ha continuato in conferenza. La 'pillola' più interessante detta ai giornalisti alla vigilia di Milan-Inter riguarda il calciomercato invernale: "Insieme alla società abbiamo fatto valutazioni. Non c'erano difensori che potevano migliorare il reparto, di cui sono contento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissime. Segnali importanti sul calciomercato e futuro Leggi anche: Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissimi. Segnali importanti sul calciomercato e futuro Calciomercato Milan, retroscena importanti sul futuro di Loftus-Cheek: le parole di SchiraSi è parlato molto, negli ultimi giorni, di un possibile addio di Ruben Loftus-Cheek al Milan in questa finestra invernale di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti su Dubbi e rumors ma le parole di Allegri.... Discussioni sull' argomento Dubbi sul regime IVA dei canoni di locazione breve e turistica; Crans-Montana, a ogni vittima 50 mila franchi ma restano dubbi e domande; Investimenti in IA, driver di crescita ma dubbi su tempi ed entità dei ritorni; Auto Made in EU, l’industria boccia il piano di Bruxelles tra dubbi e accuse di protezionismo. Stellantis: Non basta | Quattroruote.it. I dubbi sul sottotono sono sempre tantissimi. Scopriamo insieme la differenza tra tono, sottotono e sovratono e molto altro: si può cambiare sottotono nel corso della vita - facebook.com facebook Più essenziale Modric o Rabiot Vieri non ha dubbi: "Sono perfetti insieme" x.com