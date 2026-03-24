Calciomercato Juventus, non solo Rudiger e Kolo Muani: altri 10 nomi nella lista degli obiettivi di Spalletti in vista dell’estate. La situazione caso per caso Sancho via dal Manchester United, deciso il futuro dell’inglese. Quale sarà la sua prossima destinazione! Svelati tutti i dettagli Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Cosa ha detto alla dirigenza!

Articoli correlati

Calciomercato Juve, rivelazione dalla Continassa: la dirigenza farà all-in per questi due obiettivi! Il piano per la prossima estatedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, le ultime indiscrezioni svelano i piani per l’estate con la caccia a un bomber internazionale e un...

Allegri alla vigilia di Como Milan: «40 punti meritati sul campo. Non sarà Fabregas contro Allegri, sul campo avversario…». Cosa ha dettoPUNTI E CLASSIFICA – «Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo.

CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER…

Contenuti utili per approfondire Calciomercato Milan

Temi più discussi: I giovani del Milan si fanno notare: in Serie B c'è un under 18 che ha aumentato più di tutti il suo valore; La Fiorentina punta l’ex bomber del Milan: vicino il ritorno in Italia; L'Inter vuole Goretzka, svelate le cifre dell'ingaggio! Concorrenza e 2 possibili partenti; Paratici vuole Enzo Maresca come nuovo allenatore Fiorentina | L’ex Chelsea aspetta prima il City...

Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto due rinforzi in vista dell’estate. Ecco qual è il piano della dirigenza rossoneraCalciomercato Milan, Allegri ha chiesto due rinforzi in vista dell'estate. Ecco qual è il piano della dirigenza rossonera ... calcionews24.com

Gila o Kim per la difesa? Ecco che cosa cambierebbe per il Milan e chi ha più chanceIl club cerca un difensore centrale per l'estate. Lo spagnolo della Lazio e il coreano ex Napoli candidati forti ma molto deve ancora accadere: tra stipendi e volontà, vediamo chi può arrivare ... gazzetta.it

Calciomercato Milan, l'attacco in estate potrebbe subire qualche cambiamento. ecco che spunta un nuovo nome dalla Premier... scopri di più nel primo commento facebook

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: dalla Premier spunta lui #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com