Nella partita contro il Sassuolo, il tecnico del Milan ha deciso di far partire dal primo minuto Nkunku al posto di Pulisic, che si trova in panchina. Il francese torna in campo dopo quasi un mese, formando una coppia d'attacco con Leao. La scelta dell’allenatore ha modificato l’assetto offensivo della squadra, influenzando le decisioni in attacco rispetto alle precedenti partite.

Sul calendario appeso nella stanza di Christopher Nkunku a Milanello, c’è una data cerchiata in rosso: 3 febbraio. Quella sera a Bologna, l’attaccante francese segnò il suo ultimo gol con la maglia rossonera. Altri tempi. Nkunku era rimasto al Diavolo dopo un gennaio pieno di voci di mercato che lo volevano prima in Turchia, poi addirittura alla Roma. Lui non aveva mai commentato e intanto, dalla doppietta del 28 dicembre al Verona alla rete in Emilia, aveva messo assieme la bellezza di cinque gol in poco più di un mese. Sembrava il trampolino per prendersi finalmente il Milan, invece da quel 3 febbraio il francese si è completamente fermato. Nkunku, infatti, è partito titolare in appena tre delle ultime undici gare dei rossoneri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, cambio in attacco contro il Sassuolo: Pulisic in panchina, dal 1' c'è Nkunku

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