Milan Pulisic in difficoltà contro il Parma | Fullkrug e Nkunku dalla panchina devono dare di più

Christian Pulisic ha mostrato difficoltà nel match contro il Parma, a causa di una prestazione sottotono. Il giocatore ha iniziato in campo, ma non è riuscito a incidere come sperava. La formazione rossonera ha atteso di vedere miglioramenti, mentre Fullkrug e Nkunku sono rimasti in panchina, pronti a entrare. La partita si è conclusa con alcune manovre da rivedere, lasciando il Milan alla ricerca di soluzioni più efficaci.

Milan-Parma finisce 0-1 e i rossoneri salutano i loro sogni di rimontare l'Inter per vincere lo Scudetto. Nella serata di ieri, i rossoneri hanno perso una gara fatta di sfortuna e polemiche, ma la prestazione non è stata sicuramente delle migliori. Sono poche le sufficienze tra i ragazzi di Massimiliano Allegri e sono diversi i giocatori in ombra in un match in cui serviva che i loro nomi illuminassero 'San Siro'. Uno di questi è Christian Pulisic, tornato titolare al fianco di Leao dopo tanto tempo. La sua prestazione è marchiata da tre errori che avrebbero potuto sbloccare il match prima del gol decisivo di Troilo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Roma-Milan, formazioni ufficiali: Leão e Nkunku sfidano Dybala, Soulé e Malen. Füllkrug parte dalla panchinaIl match tra Roma e Milan, valido per la 22ª giornata di Serie A, si disputa allo stadio Olimpico.

Milan-Genoa, Allegri nel pre: “Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento”Prima di Milan-Genoa, Massimiliano Allegri ha commentato a ‘DAZN’ l’importanza di mantenere equilibrio in campo, sottolineando che Leao e Pulisic non devono rappresentare punti di riferimento troppo evidenti per gli avversari.

Argomenti discussi: Il Milan attende il vero Pulisic, l'americano conferma di essere imprescindibile: le alternative non convincono, senza i suoi strappi l’attacco si inceppa; Milan, Allegri: Bisogna fare attenzione al Parma. Rafael Leao e Pulisic stanno bene; Milan, tra digiuno da goal e sirene di mercato è un Pulisic distratto: così l'attacco non gira; Milan-Parma, le pagelle: Troilo top non solo per il gol, 8. Altro flop di Estupiñan: 5.

