Moise Kean si trasferisce al Milan, causa il forte interesse della società rossonera. La decisione deriva dalla volontà di migliorare l’attacco con un giocatore giovane e già esperto in Serie A. Allegri ha scelto Kean come rinforzo prioritario, puntando sulla sua capacità di segnare e sulla sua energia in campo. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, quando le parti discuteranno i dettagli dell’accordo.

Moise Kean è un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante della Fiorentina è il nome che più convince Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri e in estate ci sarà un tentativo per portarlo a Milanello. Dopo una stagione di assenza dalle coppe europee, il Milan si appresta a tornare nelle competizioni continentali con i rossoneri che dovranno allungare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri cercando di inserire maggiore qualità. Milan, occhi su Kean per il futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Carlo Pellegatti, le priorità del Milan per il mercato dell’estate 2026 sono quelle di arrivare ad un centrale difensivo, un esterno e un centravanti di livello internazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Niente Mateta, il Milan ha già scelto il nuovo centravantiIl Milan ha deciso di non acquistare più Mateta.

Icardi al Milan, Allegri ha scelto Maurito per rinforzare l’attacco a gennaio ma Tare vuole un suo pallinoL'eventuale arrivo di Icardi al Milan in vista di gennaio sta attirando l'attenzione, con Allegri che vede nel bomber argentino il rinforzo ideale per l'attacco.

Temi più discussi: Milan, scelto il bomber del futuro: Allegri sacrifica Camarda per riprendere un suo ex giocatore; Verranno premiati i medici che hanno curato i feriti di Crans-Montana; Kean al Milan, arrivano conferme: Allegri ha scelto il prossimo centravanti; La Roma cancella lo scambio col Milan: bomba Kean.

Salvezza e Mondiale, Kean pronto a tornare. Il Milan lo segue, ma può attendereDue gol nelle ultime due partite in campionato, con Torino e Como, sono il biglietto da visita per una seconda parte di stagione da vivere in maniera diversa, con un duplice obiettivo sul ... firenzeviola.it

Kean sibillino, si auto-carica: Posso e lo farò. Guardami...Moise Kean ha segnato il terzo gol consecutivo in serie A. Dopo quello al Torino in casa e il rigore realizzato a Como, è arrivata anche la rete che ha deciso il derby con il Pisa, ... firenzeviola.it

VLAHOVIC O KEAN Attraverso i suoi canali social, Carlo Pellegatti ha confermato l'interesse del Milan per l'attaccante viola Secondo il giornalista, infatti, tra i diversi accostati ai rossoneri quello di Moise Kean sarebbe il più intrigante per Massimiliano All - facebook.com facebook

#calciomercato #milan Milan, contatti per #Kean e #Goretzka. #Fofana: cessione pronta Il futuro di #Camarda e #Leao ... x.com