Udinese-Torino 2-0 bianconeri in corsa In gol Ehizibue e Kristensen

Nella trentacinquesima giornata di Serie A, l'Udinese ha battuto il Torino con il punteggio di 2-0 nel match disputato al Bluenergy Stadium. Le reti decisive sono state segnate da Ehizibue e Kristensen, permettendo ai padroni di casa di ottenere una vittoria importante. Con questa vittoria, l'Udinese si avvicina alla quota di 50 punti in classifica, consolidando la propria posizione nel campionato.

AGI - L’ Udinese ritrova il successo e mette nel mirino quota 50 in campionato. I ragazzi di Kosta Runjaic stendono 2-0 il Torino nel match del Bluenergy Stadium valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A: decidono la sfida le reti di Ehizibue e Kristensen. Dopo appena 4' la formazione ospite si rende pericolosa con una conclusione di Simeone, che però viene neutralizzata da Okoye. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, tant’è che all’11' arriva un tiro di Kabasele, deviato da Coco. Il primo tempo. Al 22' la squadra bianconera trova il vantaggio grazie a un tap-in di Zaniolo, ma il gol viene annullato dal Var per un fuorigioco dell’ ex Roma.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Udinese-Torino 2-0, bianconeri in corsa. In gol Ehizibue e Kristensen Notizie correlate Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoUdine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata. Udinese Torino 2-0, Ehizibue e Kristensen manda ko i granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloUdinese Torino 2-0, le reti di Ehizibue e Kristensen regalano la vittoria ai padroni di casa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Udinese-Torino, al Bluenergy Stadium per ricordare; Pronostico Udinese-Torino quote e analisi gara 35ª giornata Serie A; Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche; Udinese - Torino. Udinese-Torino 2-0: vittoria friulana e passo avanti in classificaL'Udinese si impone 2-0 sul Torino: primo tempo deciso da Ehizibue, raddoppio di Kristensen su corner di Miller; i friulani salgono a 47 punti ... notizie.it Udinese-Torino 2-0, gol di Ehizibue e Kristensen. Runjaic torna a vincere in casaLeggi su Sky Sport l'articolo Udinese-Torino 2-0, gol di Ehizibue e Kristensen. Runjaic torna a vincere in casa ... sport.sky.it SERIE A | Udinese batte Torino 2-0, gol di Ehizibue, raddoppia Kristensen #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/02/serie-a-udinese-batte-torino-2-0_3a9df244-f1b0-4a91-888a-bd53afdd99c2.html - facebook.com facebook Serie A: in campo Udinese-Torino. DIRETTA #ANSA x.com