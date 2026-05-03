Milan | Allegri ribadisce con forza un concetto

L’allenatore del Milan ha nuovamente sottolineato che il percorso di crescita della squadra non può essere compromesso da un solo risultato negativo. In un momento di analisi delle recenti prestazioni, ha evidenziato l’importanza di mantenere la continuità nel lavoro svolto finora, nonostante alcune difficoltà. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro di attenzione verso le strategie di lungo periodo del club.

Massimiliano Allegri torna a ribadire con forza un concetto che sta diventando centrale nella sua gestione del Milan: il lavoro costruito nei mesi non può essere disperso per un singolo passo falso. In un momento della stagione in cui ogni risultato pesa in modo decisivo, l’allenatore rossonero invita L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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