Il Milan di Massimiliano Allegri scende in campo questo pomeriggio a San Siro per affrontare il Torino. La partita rappresenta un passo importante nella corsa allo scudetto, con l’incognita rappresentata da Fullkrug e le sfide che il team deve affrontare per mantenere le speranze di successo. Il match si svolge nel rispetto delle norme sportive e senza ulteriori controversie.

Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo questo pomeriggio nella cornice di San Siro per affrontare il Torino, in un match che assume i contorni di un’ultima chiamata per le ambizioni di vertice. Dopo la pesante battuta d’arresto maturata allo Stadio Olimpico contro la Lazio, che ha sensibilmente allargato la forbice di distacco dall’ Inter capolista, i rossoneri sono chiamati a una doppia risposta. Da un lato, la necessità di riportarsi a -5 dai cugini nerazzurri per mantenere viva la pressione psicologica; dall’altro, il bisogno impellente di controbattere al sorpasso del Napoli, reduce dal successo esterno sul campo del Cagliari che è valso il momentaneo secondo posto in graduatoria. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Prova di forza a San Siro: il Milan di Allegri tra l’incognita Fullkrug e la rincorsa Scudetto

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